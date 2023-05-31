新竹市智障福利協進會31日與風飛鵡樂飛團舉辦「鸚鵡大使來相伴」聯誼活動，邀請鸚鵡大使到智協所建立的3所恆星學坊日照機構與智能障礙的學員們互動，讓學員與鸚鵡近距離的互動，來療癒智能障礙者的身心靈，達到寵物輔助治療的效果。

促成此次活動的前國民黨新竹市黨部書記長謝政憲表示，為了讓智能障礙者有機會近距離接觸較少見的寵物，特別邀請「跩妹」與「安安」、「Apple」3隻可愛的金剛鸚鵡及其他中小型鸚鵡來機構。

協會總幹事劉玉梅則興奮的表示，讓學員們透過撫摸、餵食，指令等互動，帶來觸覺與視覺等多元感官刺激，從學員興奮的表情從中獲得成就感，達到寵物輔助療癒身心靈的效果。

風飛鵡樂飛團團長陳政群表示，為了增添智能障礙者的生活樂趣，特別帶著金剛鸚鵡來與智能障礙者同樂，藉此喚起智能障礙者與寵物的正向生活經驗、希望透過本次的活動，能讓機構的學員們身心靈皆能得到紓壓。