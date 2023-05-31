有些人腦筋很聰明，在事業與生活中容易獲取成功，但隨著人生越來越順利，他們卻開始變得自負，成為他們的致命弱點。《搜狐網》分享3個聰明過人的星座，容易被驕傲蒙蔽雙眼，常依賴過去成功經驗去判斷事情。

▎獅子座

獅子座腦子動得快、做事果決，很懂得如何掌握時局，在事業上容易成功，卻也讓他們越來越自滿，常遵循過去的經驗做事，不會隨著時代改變，因為過去的成功案例，不代表在未來也有效，遇到挫折後就會放棄，一度陷入低谷，所幸他們憑藉過人的頭腦，及知錯能改的精神，讓自己重新振作。

▎雙子座

雙子座的智商通常都很高，做事總能找到更有效的解決方法，但也因此容易自我膨脹，遇到挫折時不會檢討自己，也不願意聽取別人的建議，屬於「不見棺材不掉淚」的類型，唯有輸了徹底，他們才會意識到自己的錯誤。

▎處女座

處女座精明又能幹，做事追求完美，事業上容易成功，漸漸地產生優越感，最終被驕傲蒙蔽雙眼，一旦生活不如意，就很難察覺到自己的錯誤，甚至會選擇逃避現實，另外處女座由於太認真，經常出現過於疲勞而力不從心的狀況，所以要多注意身體健康。