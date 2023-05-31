台灣與南韓都是出口導向國家，也是互為貿易競爭對手。韓國經濟20年來長期依賴中國大陸，但受到美中角力、半導體不景氣等因素影響，截至今年4月，韓國出口已連續7個月下滑，貿易收支連續14個月出現逆差。韓媒指出，在這些數字背後，反映出南韓對中國出口依賴正在迅速下降，而對美國出口比重持續攀升，這是韓國企業擺脫對大陸依賴，迎向更寬廣世界，所必須經歷的一種成長之痛。

朝鮮日報報導，從2003年之後的近20年當中，中國在韓國的出口扮演舉足輕重角色，占韓國每年出口比重約25%，比第二大出口國美國高出1倍。不過今年以來，韓國對大陸出口降至19.4%，為2004年以來首次低於20%，相較之下，韓國對美國比口比例強升到17.9%，兩者差距大幅縮小。按照這種趨勢，韓國最大出口國從中國變成美國遲早會到來。

近年來，韓國對大陸出口下滑的原因，包括美中關係緊張、半導體不景氣、中國經濟低迷和內需政策等因素。而對美國的出口成長並非偶然，韓國對中國出口從2018年的1621億美元（約台幣4.98兆）下降到2022年的1558億美元（約台幣4.79兆），對美國出口從727億美元（約台幣2.23兆）增加到1098億美元（約台幣3.37兆），大幅成長51%。

南韓企業在中國市場遭遇危機之際，迅速在美國等其他市場找尋機會，帶動出口力道表現強勁。不僅是美國，韓企在歐洲和新興市場也積極「去中化」。

報導指出，韓國企業在全球市場抓住新機遇，並取得成功果實。例如，2016年，現代汽車、起亞向中國市場出售178萬輛汽車，不過，2017年以來，中國實施薩德報復，導致銷量銳減，2022年跌至34萬輛。若是普通企業早就面臨崩潰危機，但現代汽車透過印度市場和高檔化戰略決一勝負。

2000年初，中國經濟快速成長讓美國和歐洲國家備受威脅，擴大對中國祭出反傾銷限制。現在中國成為世界第二大經濟體後，透過經濟和貿易為政治和外交的槓桿，向很多國家施壓。

很多專家認為，如果對中國市場關上大門，韓國經濟就會搖搖欲墜，那麼中國就可以更輕易地馴服韓國。所幸，這種情況並未發生。

南韓經濟正在學習如何在降低對中國市場依賴的情況下生存下來。世界經濟研究院理事長全光宇表示，韓國近期貿易逆差是擺脫持續20年對中國依賴的一種成長之痛，在體質改善後，可以更加理直氣壯地面對中國。