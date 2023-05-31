行政院文化獎今日下午舉行頒獎典禮，得獎者、小提琴教母李淑德，由她的學生陳沁紅代表領獎。（李欣恬攝）

行政院文化獎今日下午舉行頒獎典禮，得獎者、小提琴教母李淑德，由她的學生陳沁紅代表領獎，陳沁紅表示，李淑德帶給她許多啟發，「老師要我們從寬闊的生活體會藝術，多多開發潛能，這些都是音樂演奏的調色盤，這是老師對我的啟發。」

陳沁紅表示，李淑德帶給學生除了技術上的扎實教育，也給予詮釋音樂的空間，「老師非常多才多藝，很少有人知道她其實是美術系，1949年師大四六運動之後，當時美術系學生剩不到十個人，她決定轉往音樂系發展。」

陳沁紅表示，李淑德除了美術、音樂，還是運動健將，擅長標槍，「老師以前常常鼓勵我，音樂之外也要接觸美術，看不懂沒關係，但一定要接觸，還有要重視運動和身體健康，才能讓演奏道路走得遠。」

陳沁紅回憶，小時候的寒暑假都有音樂集訓和表演，「老師說音樂不能只是關在房間練習，我們會在地下室灌滿水當作游泳池，還有控窯、爬山，這些都成為我的養分，也是我童年美好的回憶。」