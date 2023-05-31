其實，泰國整體通膨從今年元月以來逐月趨緩，甚至在3月份還回落到泰國央行目標值1%至3%目標範圍內。不過，泰國央行強調，需要控制物價上漲，主要是旅遊業帶動景氣回春導致消費增加，還有新政府在5月14日大選後，可能會增加支出。
再次升息之下，泰國實質利率可望從負0.92%，縮至負0.67%，仍然是東南亞地區最低的。泰銖在過去1個月貶值約1.5%，外資憂心新政府的合組進度可能會延遲，進而影響到預算支出與投資，故轉而先拋售泰國債券以及股票。
31日，泰國央行決定將基準利率上調至8年以來最高，希望能預防通膨再度上揚。因此，決定將1天期回購利率上調25個基本點，也就是升息1碼至2%。上一次泰國利率在2%位置時，是在2015年的元月份。
其實，泰國整體通膨從今年元月以來逐月趨緩，甚至在3月份還回落到泰國央行目標值1%至3%目標範圍內。不過，泰國央行強調，需要控制物價上漲，主要是旅遊業帶動景氣回春導致消費增加，還有新政府在5月14日大選後，可能會增加支出。
再次升息之下，泰國實質利率可望從負0.92%，縮至負0.67%，仍然是東南亞地區最低的。泰銖在過去1個月貶值約1.5%，外資憂心新政府的合組進度可能會延遲，進而影響到預算支出與投資，故轉而先拋售泰國債券以及股票。
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