其實，泰國整體通膨從今年元月以來逐月趨緩，甚至在3月份還回落到泰國央行目標值1%至3%目標範圍內。不過，泰國央行強調，需要控制物價上漲，主要是旅遊業帶動景氣回春導致消費增加，還有新政府在5月14日大選後，可能會增加支出。

再次升息之下，泰國實質利率可望從負0.92%，縮至負0.67%，仍然是東南亞地區最低的。泰銖在過去1個月貶值約1.5%，外資憂心新政府的合組進度可能會延遲，進而影響到預算支出與投資，故轉而先拋售泰國債券以及股票。