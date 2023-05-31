擁有「5億房產」的賴姓高中生，和夏姓地政士助理辦理結婚登記2小時後墜樓身亡；夏嫌和檢察官供稱，曾聽賴男訴苦，並且之後帶著賴男出門，且向賴男提出「既然你在家沒溫暖、沒安全感，不然我們去結婚」，案發當天2人回到事發大樓，並喝酒一起收看《鬼滅之刃》影集，期間夏嫌去洗澡後，出來便沒看到賴男，事後才得知賴男墜樓身亡。

據悉，夏嫌出庭曾和檢察官供稱，賴男曾向他訴苦，提起賴阿公死亡時，賴男發現阿公脖子有不明勒痕，賴男看了很害怕，很擔心賴家會對其不利，而案發當天夏嫌去找賴男，並騙過賴男媽媽後，帶著賴男一同出門，此時夏嫌卻和賴男說「既然你家沒溫暖，在家沒有安全感，不然我們去結婚」。

夏嫌還表示，2人回到事發大樓後，喝了2罐啤酒，並一起收看有線電視台播放的《鬼滅之刃》影集，後來夏嫌便去洗澡，豈料，洗完出來就發現賴男不見了，最後才知道賴男墜樓身亡；然而，有線電視台播放《鬼滅之刃》影集，出現2個版本，有媒體指稱電視業者當天並無播放此部影集，但有相關人員確認當天節目表有播放，仍待檢方調查釐清中。

另外，據悉，案發當天2人多次進出夏家房子，電梯中的監視器影像於上午8時45分許，拍到2人同時搭電梯到10樓，2人又從10樓走樓梯至1樓，然而又同搭電梯上樓一次，然而，就在發生賴男墜樓後，夏嫌便未出現在電梯監視器畫面內，卻直接出現在1樓，原先夏嫌穿著藍色短袖上衣，卻更換成紅白藍條紋上衣，且神色平靜，經警方訊問時，夏嫌第一時間也未透露賴男是「配偶」身分。

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