有些男人在感情中，總是喜歡見一個就愛一個，對於搞曖昧樂在其中，《旺好運》運勢專欄指出，生肖屬鼠、虎、兔、馬的男人非常花心，其中屬虎的男人喜歡開放式戀愛關係，並且常常到處拈花惹草，甚至結婚後也不安於室。

▍屬鼠的男人

屬鼠的男人天生口才非常好，時常逗得女孩子開心，但是他們有多多益善的想法，會同時與很多對象曖昧，就算被發現也嘴硬不承認。

▍屬虎的男人

屬虎的男人是霸道的大男人主義，喜歡開放式戀愛關係，任何時候都蠢蠢欲動，並且常常到處拈花惹草，結婚之後也不安於室。

▍屬兔的男人

屬兔的男人在感情方面，向來抱持著不主動、不負責的態度，他們享受被女生喜愛的感覺，很容易把持不住，就算有交往對象，身邊還會保持幾個備胎。

▍屬馬的男人

屬馬的男人性格自由奔放，對朋友和愛情的界線模糊不清，也很常像個孩子一樣，感情輕易開始、隨便結束，是十足的花心大蘿蔔。