去年營收和獲利雙創新高的明揚（8420），高爾夫小白球的生產銷售，受惠疫情攀升帶動高爾夫球人口增加，今年上半年仍處營運高原期，第三季因下游客戶庫存調整，將有所回落，不過，第四季將再回到旺季軌道。

國內高爾夫小白球大廠明揚，2022年營收35.98億元，每股稅後盈餘11.55元，雙創歷史新高，明揚今年第一季營收仍衝高至9.87億元，年增37.66％，每股稅後盈餘3.10元，年增77.14％，明揚董事長劉安晧表示，今年上半年，基本上都屬於穩定向上的格局。

不過，今年第三季，下游客戶在新品問世之前，通常會有庫存調整的議題，因此，他說，要等到第四季，客戶開始明年新品的開發和下單，才會再回到旺季的軌道。

劉安晧指出，由於疫情帶動高爾夫球產業的盛況，明揚屏東廠因第二廠完工，加入生產行列，剛好可以趕上客戶的訂單需求，但，必須靠員工密集加班趕產能，並非常態，因此，在3樓規劃新的產能。

他說，在3樓新產線完工之後，生產將回到正常模式，而新的生產線則將專注於高階高爾夫小白球、以及新品訂單的生產。