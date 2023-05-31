清潔人員執行中央分隔島垃圾清理作業時，經常冒著很高危險，為保障他們執勤安全，台中市環保局開國內環保機關首例，特別採購緩撞工程車，藉由「移動式隨人跟車」的方式，除強化安全緩衝戒護範圍，也以警示標語提醒路過車輛注意，今年將率先投入台灣大道、忠明路等重要道路的環境清潔。

根據交通部道路交通安全督導委員會的資料顯示，台灣大道鄰近玉門路、往市區方向下坡路段，近3年來發生132件交通事故，造成3人死亡、198人受傷。環保局指出，負責台灣大道分隔島垃圾撿拾工作的清潔隊員楊舜名、賴文智，在撿拾垃圾時不但常被樹枝刮傷，還得面對快速呼嘯而過的車流，壓力很大。

為提升清潔人員執勤安全維護，環保局說，過去針對這類下坡路段的分隔島垃圾撿拾，都安排以垃圾車或資源回收車前後跟車的方式，在值勤人員前側及後方形成緩衝戒護區，並透過閃光警示的標示提醒其他駕駛注意。

「安全第一！」環保局長陳宏益表示，清潔隊員維護市容，經常得在像台灣大道這種高熱點交通事故的道路上工作，特別需要高強度的安全配套，環保局採購緩撞工程車加入隨車戒護，可降低車輛撞擊的風險，讓安全島撿拾垃圾的作業多一層防護。

擔任緩撞工程車駕駛的清潔隊員陳志宏說，駕駛緩撞工程車必須長時間待在車上且緩慢行駛，同時要注意前方安全距離、後方來車，必須有高專注力與耐心。環保局首批緩撞工程車規畫在台灣大道、忠明南路、文心路及五權西路、中清路等道路作業。