教育部2023年度全國閱讀磐石獎今日下午於嘉義耐斯王子大飯店舉辦表揚活動，金湖國小上台領獎。(圖／金湖國小提供)

湖小建構出一套以「飛『閱』金湖，穿『閱』國際」為主題的閱讀課程，持續有效的推動閱讀教育。(圖／金湖國小提供)

金門縣金湖國小致力於推動閱讀教育，建構出一套以「飛『閱』金湖，穿『閱』國際」為主題的閱讀課程，激發孩子對學習的渴望，終獲得2023年度全國閱讀教育的最高榮譽－閱讀磐石獎，今(31)日下午於嘉義耐斯王子大飯店舉辦表揚活動，校長陳為信帶領楊玉蘭、梁新賢、方玲琳和賴柱國等4位教師與會領獎，感謝校內教師和志工夥伴長期對閱讀教育的付出與耕耘。

縣府教育處指出，「閱讀磐石獎」是全國閱讀領域最高榮譽，金湖國小在與資源豐富、精銳盡出的各縣市學校激烈競爭下，能獲此豐碩成果實屬不易。金湖國小在校長陳為信的領導之下推動閱讀教育已行之多年，自2019年11月悅揚樓圖書館的落成啟用，以及楊玉蘭老師擔任閱推老師後，為湖小閱讀推動帶來更強大的力量。

湖小閱推團隊重新盤點閱推資源與設備，致力於更有系統的推動閱讀教育，透過打造優質的環境、規劃閱讀策略課程、激發孩子對學習渴望等方針，培養孩子自主學習的能力，湖小從在地、多元閱讀出發，以數位閱讀、跨域閱讀、議題探究等課程強化閱讀廣度、拓展孩子的國際視野，提升孩子的探究力、表現力、玩美力、行動力、國際力、公民力等六力，建構出一套以「飛『閱』金湖，穿『閱』國際」為主題的閱讀課程，持續有效的推動閱讀教育。

湖小則指出，在新冠疫情爆發後，因應停課不停學政策，許多課程都被迫得移到線上進行，然而該校在疫情下的閱讀推動教育仍然不馬虎。在疫情期間，閱推教師楊玉蘭擔心學生在家中沒有報紙可以閱讀，於是配合學生至校施打疫苗時間擺攤發下報紙，於線上指導學生剪報要領，最終共收集學生作品23件參加【國語日報2022我是剪報高手全國賽】，獲獎3件，其中學生呂安剪報作品獲得全國高年級組優等殊榮，更於國語日報得到刊出的機會，展現湖小學生讀報自學豐碩成果。

湖小教務主任梁新賢表示， 為拓展學生的國際視野，金門縣近年積極辦理海外國際交流活動，湖小閱推課程中特別重視SDGs議題探究，在一系列的探究課程的推動下，不僅能培養孩子國際觀，也為每年一度的海外國際交流儲備能量。

湖小說明，在盤點各項閱讀資源後，以「閱讀護照－睿汀道館掌門人」整合各項閱推活動，並辦理「夜宿圖書館」活動獎勵閱讀表現優異的孩子。設備組長方玲琳老師表示，因校內「萬卷齋圖書館」造型酷似膠囊旅館，是辦理夜宿圖書館的最佳場地，湖小每年11月都會邀請孩子來去圖書館睡一晚，除了獎勵孩子外，也帶領孩子體驗另類的校園生活。

湖小的閱讀活動在全校教職員工及志工媽媽長時間的協力合作下順利推展。在閱讀推動的過程中，導師扮演著不可或缺的角色，六年級導師賴柱國老師認為，湖小的特色課程─鄉土議題的探索與親身體驗能讓孩子更貼近家鄉，期待孩子展翅高飛時仍惦記家鄉，返鄉傳承，共構生生不息的學習循環。

校長陳為信表示，感謝教育部、縣府教育處、湖小校友會和家長會對湖小的支持與鼓勵，也感謝校內教師和志工夥伴長期對閱讀教育的付出與耕耘，湖小將持續推廣閱讀風氣，致力於讓閱讀推動更在地、也更國際，期許各位教育夥伴未來能保持堅定信心，透過閱讀，讓偏鄉的孩子長出一對實現夢想的翅膀，飛離城鄉差距所帶來狹隘視野！