真是糊塗爸爸！台中市太平區1位23歲李姓男子，日前晚間8點多載著3歲女兒外出訪友，他與友人相約在立功路附近某超商內聊天，竟把車熄火並違規停車路旁，還將獨自女兒留置車內，結果一聊將近1小時，員警巡邏經過，訝然發現炎炎天氣下，竟有小女童獨坐自小客內，趕忙引導女童如何開啟車門脫困，並循線聯繫到李男。

太平警分局新平派出所巡佐黃厚翰、警員王俞閔，日前晚間9點多執行巡邏勤務，巡經轄區立功路沿線，發現一輛自小客車違規停車停在紅線上，隨即上前查處並掣單舉發，待將舉發單放置車窗前時，忽然發現車內有1位小女童在後座，手裡還拿著手機在黑漆漆的車內看影片，員警眼尖見車窗有開一小縫隙，隨即與女童溝通，並確認其狀況穩定，天真的女童說爸爸去超商買東西，但不知道過了多久。

員警2人隨即比手畫腳地慢慢引導女童如何開啟車門，最後順利開啟車門將其帶出，並循線聯繫到女童父親。

23歲李姓男子開車外出車熄火並違規停車路旁，將獨自女兒留置車內，員警巡邏經過趕忙引導女童如何開啟車門脫困。（太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

女童父親表示，與朋友相約旁邊的超商聊天，想說只是離開一下應該不會有事，才會把小孩單獨留在車內玩手機，但都有把車窗打開通風，實在非常很抱歉；唯警方除深切提醒男子外，依法針對其違規停車開單並通報社會局介入關懷。

太平分局分局長蔡慶星表示，提醒家長不要為了貪圖方便就把小孩單獨留在車內，而發生類似小朋友反鎖車內或因車內溫度過高，導致造成憾事而後悔不己。