南投國中生來台南參加營隊，竟深夜蹺課徒步走山路，幸好警方獲報後順利找到人。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

南投縣某國中昨日在台南市大內區走馬瀨農場舉辦營隊活動，沒想到有2名男學生只因覺得活動無聊，竟然當晚蹺課，在路上遇到熱心騎士，還謊稱自己在徒步環島，請求載往超商休息；學校老師因找不到學生，著急地打電話報警，幸好警方獲報後3小時在超商找到人，並通知在南投的家長將孩子帶回。

善化警分局大內分駐所昨晚9點獲報後，先是調閱走馬瀨農場、台84線與市道182線路口監視器，發現這2名學生沿市道182線往大內區環湖方向前進，但員警到達現場時並未發現學生行蹤。

警方進一步詢問2生的班導師在學校的狀況，得知他們都不喜歡運動，推測走山路可能會嫌太遠，折返機率大，員警持續觀看路口監視器，發現有一輛機車來回2趟，各載不同少年往玉井區方向。

最後，警方與該騎士連絡後，果然在玉井區中正路的一家超商找到2名學生，看到2人都平安無事，校方和家長都鬆了一口氣，感謝員警協助。