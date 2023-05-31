文化部於2019年獲得前輩藝術家洪瑞麟長子洪鈞雄先生捐贈父親1467件作品，交由國立台灣美術館代管。今日國美館「作伙回國美-打開典藏珍寶盒」系列活動，邀請洪瑞麟家族代表到館檢視作品維護整飭現況。

國美館除了去年舉辦了《做工的人：洪瑞麟與台灣美術中的勞動身影》展，並完成洪瑞麟捐贈作品的整飭工作。國美館30日邀請洪瑞麟家族代表洪柏信先生與張芳錱女士伉儷，偕同家族好友藝術史學者白雪蘭、林宗興伉儷一同到國美館參觀，並將作品維護現況完整呈現，向洪氏家族致上深忱的謝意。

洪瑞麟家屬捐贈文化部的作品，創作年代從1936至1990年，時間縱線橫跨近60年，題材包含礦工、動物、風景至人物的各種形態樣貌，是台灣早期少有以勞工勞動關懷題材創作的藝術家，在台灣美術史上留下重要的歷史軌跡。

國美館自2021年代管後，即著手為作品進行整飭作業，包含除塵維護、狀況檢視紀錄及數位化掃描，並依據作品類型製作不同形式的無酸保護夾與保護盒，也專為素描冊訂製無酸四摺翼，使作品獲得完善的典藏保存措施。此批捐贈內容媒材多元，大量的紙質材質的速寫作品，除了水彩、彩墨、鉛筆等，亦使用油畫顏料繪於紙上創作，家屬在參觀後表示，洪瑞麟作品所使用的紙材很多都已有將近百年的歲月，藉由本次活動瞭解國美館針對不同媒材修復整飭的過程，看到作品恢復良好也相當感動。

國美館館長廖仁義表示，因當年疫情處於最嚴峻的時期，洪瑞麟作品的歸鄉路充滿許多的變數，最終克服萬難得以回歸故鄉台灣，更應對這份得來不易的珍貴寶藏竭盡心力。國美館在守護這些珍貴美術資產與文化記憶的同時，持續對藏品進行全面狀況檢視、數位化與修護等文物典藏管理作業，並藉由儀器與科學檢測分析，建置完善的藝術作品資料庫，為這些重要美術作品的存續盡力。