高雄旅行公會理事長蔡宗佑今早率公會主要幹部在高展館大門口舉辦展前祈福儀式，宣告6月2日正式開展。（柯宗緯翻攝）

高雄旅行公會理事長蔡宗佑提到，歷經前2年疫情洗禮，大家都有警覺心，也知道只好打好疫苗、做好預防措施，就不用怕病毒，業者都有十足信心，摩拳擦掌躍躍欲試，準備搶攻暑假疫後復甦大餅。（柯宗緯翻攝）

看好疫後報復性旅遊商機，2023高雄市旅行公會國際旅展將在6月2日起一連4天在高雄展覽館登場，逾450攤公司部門及業者等參展，搶攻國外旅遊、暑假旺季商機，祭出超殺優惠，讓民眾搶好康。

高雄旅行公會理事長蔡宗佑今早率公會主要幹部在高展館大門口舉辦展前祈福儀式，宣告6月2日正式開展，隨後一行人巡視趕工的場佈，並預習開幕典禮當天流程，務求讓這次旅展盡善盡美，參展廠商都能開出長紅的業績，重振高雄觀光產業。

蔡宗佑提到，歷經前2年疫情洗禮，大家都有警覺心，也知道只好打好疫苗、做好預防措施，就不用怕病毒，業者都有十足信心，摩拳擦掌躍躍欲試，準備搶攻暑假疫後復甦大餅，旅行社、飯店業蓄勢待發紛紛祭出優惠活動，以高昂的士氣迎接解禁後的第一個暑假旅遊商機，讓低迷許久的業績出現曙光。

蔡宗佑認為，國境重新開放，國際航班逐漸恢復運營，旅遊信心指數也成長不少，國人壓抑已久的買氣與報復性採購旅遊行程，預計會在旅展上大爆發，參展業者現場莫不殺很大搶客，國內各縣市參展單位更大力推銷優質旅遊景點。

像是飯店溫泉渡假五星酒店推出誘人低折扣的住宿券及餐券，現場30家旅行社提供國內超優惠的旅遊產品及經典遊程，有澎湖、金門、馬祖、等離島等行程，還有五福旅遊推出暑假優惠活動日本最高第2人減3000元，嗨翻東京迪士尼樂園、大阪環球影城、樂高樂園，都是最受親子喜愛的闔家玩樂旅程，還有東南亞最高第2人減5000元等超多優惠。