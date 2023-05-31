基隆市政府2004年與七堵區的永盛開發公司簽訂為期15年的垃圾最終處置場契約，除為基隆市處理廢棄物及垃圾焚化灰渣外，也為外縣市掩埋廢棄物。基隆市政府表示，由於今年7月契約即將屆滿，希望在續約時，提高外縣市廢棄物回饋比例，以維護公共利益。

基隆市環保局表示，市府2004年與永盛開發實業股份有限公司簽訂「基隆市政府鼓勵民間機構興建營運一般事業廢棄物（含垃圾焚化灰渣）最終處置場BOO設置計畫」促參案，依該契約規定，永盛公司收受進場廢棄物，每公噸應繳交給市府200元回饋金。

環保局表示，近年來廢棄物處理的價格高漲，永盛公司收受掩埋外縣市廢棄物進場處理的相關費用，已漲至每噸2萬元以上。由於永盛公司的地點就在基隆市七堵區，其所造成的汙染將直接影響基隆市及七堵區。因此希望能夠趁將續約時，提高外縣市廢棄物的回饋比例。

由於環保局目前正在與永盛公司洽談續約事宜，今年2月基隆市議會也組成監督專案小組，由前議長蔡旺璉擔任召集人，監督市府與業者之間的議約。

市府在這次的追加預算中，也追加8819萬元預算，訂定底渣再利用及飛灰穩定化物最終處置2案開口合約，以備若永盛公司沒依據契約規定與本市用原投資契約（價格）續約，恐將產生後續垃圾處理問題。

國民黨議會黨團將在議會中呼籲，基隆承載外縣市廢棄物掩埋，嚴重影響到在地人的權益，該公司應當回饋鄉里並支持基隆的公共建設，在會議中要求基隆市府向永盛公司提高回饋金額與比例，以符合基隆人的公平正義。