恒指低開180點，報18,415點，但已是今早高位所在，大陸公布5月製造業PMI數據差過預期後，大盤賣壓加劇，午後跌破早盤低位，最多跌550點，低見18,044點，為去年11月29日以來最低。

尾盤跌幅收窄。最終恒指收報18,234點，跌361點或1.9％；國指收報6,163點，跌120點或1.9％；科指跌2％，收報3,626點。大盤全日成交急增至1,709.53億港幣。

總結5月份，恒指累計跌1,660點，跌幅8.3％；連跌兩個月累跌2,165點，跌幅10.6％。國指5月跌幅有8％，連跌兩月；科指5月份跌274點或7％，連跌兩個月累跌15.7％。

焦點個股部分，阿里巴巴全日跌1.1％，收77.9港幣，成交有137.5億港幣，為交投最多股份。全日只有6檔藍籌上漲，以中芯升1.9％表現最好。中石油跌5.4％，為表現最差藍籌。