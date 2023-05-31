許多人都會到監理站辦理行車相關事項。一位男子近日到監理站辦事，感嘆為何現在許多公司、行政機關已經數位化，監理站的作業模式卻還停留在50年代，讓他感到相當不滿。對此，不少網友予以認同，認為許多公家機關的作業速度相當慢，不過有老司機指出，其實其他國家的公家機關行政作業都相當費時，「台灣有效率得多」。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，「都數位時代了，為何監理站的作業模式還停留在50年代？」配圖則是一張他在監理站櫃檯的畫面。對此，許多網友紛紛回應，「因為我們政府預算有幾百億在數位發展部，但可惜不是用在改善政府機關流程上，你問我錢去哪了？說不得」、「各監理站都有一些人以代辦維生，監理站全電腦化，效率提高100倍，那些生物鏈怎麼辦？」、「不要亂講，不只作業模式，很多連思想都很50年代啊！」。

有不少人分析，這可能是因為公家機關制度問題，所以才無法革新，「因為裡面的老人還在啊！」、「老屁股不走，怎麼會有新政策，鐵飯碗啊」、「這樣那些老人才能一直佔肥缺啊，懂？」、「不止監理站，而是各公家單位裡面很多這種老屁股佔著缺，改成數位電腦化，他們是要混什麼」。

不過也有老司機指出，台灣行政作業速度與他國相比已經算快了，「說實話，你去其它國家，尤期歐洲你會更煩，會慢到你懷疑人生！」、「先進國家如美國的DMV（車輛監理處） 如果你去看過，你就會慶幸，台灣有效率的多」、「當日本朋友跟我說日本公務系統的效率後，你就知道的台灣多快了」、「美國的更慢，全世界監理站都不知道怎麼了」。