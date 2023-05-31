有些人天生脾氣比較好，就算有人挑釁、讓自己受傷，都能笑笑地將委屈吞進肚子裡，然而每個人的忍耐力都是有限的，就算脾氣再好，也會有爆發的一天。大陸命理專欄「星座上上簽」分享，水瓶座、金牛座和天秤座是好好先生／小姐，平時不輕易發怒，然而一旦忍耐到極限，就會瞬間爆發，後果不堪設想。

▎水瓶座

水瓶座的忍耐力很高，無論是別人的挑釁，或是親近的人讓自己受委屈，基本上都不會太計較，但並不代表他心裡不會介意，只不過是把委屈放在心裡忍耐罷了，一旦到達忍耐的底線，以前所受的委屈就會瞬間轉化成怒火爆發出來，對招惹自己的人大發脾氣，且以後都不再理會對方。

▎金牛座

金牛座待人處事喜歡以和為貴，能夠忍耐的事情就不會太計較，讓他看起來十分大度，就算受了委屈也能包容對方，但其實他只是默默把委屈吞進肚子裡，並不是真的若無其事，一旦忍耐的次數多了，到達忍無可忍的程度，金牛座就會把以前承受的傷害都加倍奉還。

▎天秤座

天秤座天生脾氣就很好，也因為這樣他受了許多委屈，全都只能含淚往肚子裡吞，等到他對一個人的忍耐到了極限，就會一改平時溫和的作風，連帶這段時間對自己的失望和委屈，一起轉化成憤怒朝對方大發脾氣，再也不會容忍那些一再挑戰自己底線的人。