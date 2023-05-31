高市議員李雅靜31日行經高雄鳥松區成功路、美庄路直擊橋下的水管疑似偷排廢水，嚴重汙染水源，從李雅靜拍攝的影片可以發現，水管不斷流出乳白色液體，且當地飄散著惡臭，目前已經通報環保局到場察看，對此，環保局表示，鳥松區某食品製造業者將其未妥善處理的食品加工廢水直接排至鳳山圳，除了命其停止排放廢水及清理河川外，並將依水汙染防治法裁處3萬至300萬元罰鍰。

李雅靜表示，她下午行經鳥松區成功路、美庄路時，突然發現橋下有管線疑似在排放廢水、發出惡臭味，該水管排放出來的水呈現乳白色，她認為這屬於事業廢水，並非生活廢水，因為廢水中還帶有粉末，且感覺已經排放一段時間，相信下游端的水源也已遭受汙染，她立即通報相關單位到場處置。

對此，高市府環保局表示，接獲民眾反映鳳山圳水色異常，稽查人員立即到場巡查，發現鳥松區某食品製造業者部份清洗廢水未完全有效收集，且廢水處理設施處理功能不佳，將其未妥善處理的食品加工廢水直接排至鳳山圳，現場採集水樣送驗，並量測現場水質pH6.63、導電度2520μS／cm、水溫30.6℃。

環保局指出，由於該公司食品製造過程中產生的廢水中含有大量有機物經細菌分解後，易消耗水中溶氧，導致鳳山溪汙染，水體發黑、發臭，也易造成魚體死亡。環保局除立即命其停止排放廢水及清理河川外，並將依水汙染防治法裁處3萬到300萬元罰鍰。

環保局強調，鳳山溪上游屬水汙染管制區，環保局將持續針對鳳山溪加強稽巡查，在管制區內有違反管制項目規定者，將依水汙法相關規定給予嚴懲。呼籲鳳山溪沿岸業者應妥善處理廢水，切勿以身試法，非法排放汙染環境，倘經查獲違規排放將依法予以重罰。