印度一名官員日前在水庫自拍時手機落水，他為了尋找手機竟在未經許可情況下抽走水庫大量儲水，聞者皆曰荒唐，引發全國怒火。這名官員的確該罰，處分金額週三（31日）公布，他必須在10天之內上繳印度盧比5萬3092元罰款，折合新台幣1萬9747元。

根據World of Statistics今年5月最新統計，印度人平均月薪46861印度盧比。

綜合英國廣播公司（BBC）、美國哥倫比亞廣播公司（CBS）、印度時報（Times of India）報導，印度東部內陸省分恰蒂斯加爾省（Chhattisgarh）的食品檢驗官員維什瓦斯（Rajesh Vishwas），上週日（21日）在境內的克爾卡塔水庫（Kherkatta Dam）持手機自拍時，失手讓價值約10萬印度盧比（約新台幣3萬7200元）的三星手機手機落入水庫。

現年32歲的維什瓦斯聲稱手機內有敏感政府資訊，務必尋回，先找了當地潛水夫下潛尋找手機未果，於是他自費7500印度盧比租用柴油抽水機於22日進場抽水，直到25日如此誇張行徑才曝光，26日地方行政首長趕緊下令停止抽水。當時省府估計維什瓦斯抽掉大約200萬公升儲水。

這麼多水資源在酷暑時節供6平方公里農田灌溉綽綽有餘。手機是找到了，但因泡水過久無法使用。維什瓦斯此舉遭到重砲批評「濫用職權」，他駁斥媒體報導誇大，「我找到手機之後就把抽出來的水灌回水庫了」。

印度恰蒂斯加爾省這名食安官員的離譜行徑經媒體披露後引發眾怒。

維什瓦斯當時向媒體表示，他事先獲得省府水資源局分區官員迪瓦（R L Dhivar）口頭允許「抽一部分水排入附近運河」，他甚至宣稱迪瓦表示「這對農夫有實際好處，讓他們獲得更多水資源」。他說，迪瓦准許他抽降水位4呎（約1.22公尺）。迪瓦第一時間透過媒體反駁，口頭允許的抽降水位置多5呎，但維什瓦斯抽降多達10呎。

然而當局獲知此事之後，下令他停職接受調查。許多政治人物怒批維什瓦斯，他浪費掉的水原可支援印度好幾個夏季缺水地區。

迪瓦後來聲稱他完全不知維什瓦斯想抽乾水庫，也沒有簽發准許抽水的公文，他一接獲消息就立刻下令停止抽水、命人移走抽水機。地方行政官員認為迪瓦也該接受處分。

幾天之後，省府水資源局寄了處分書給維什瓦斯。據BBC取得副本檢視，他為「一己之私」浪費了410萬公升的水資源，必須支付這些水資源的費用，以每立方公尺水費10.5印度盧比計，總共4萬3092印度盧比，外加「未經正式許可排水」罰款1萬印度盧比。處份書指出，維什瓦斯的行為實屬違法，可依恰省的《灌溉法》處罰。

文章來源：Chhattisgarh: India official fined $640 for draining dam to find phone
文章來源：Chhattisgarh official told to pay Rs 53,000 after draining reservoir to retrieve phone
文章來源：Indian official suspended after he drains reservoir to retrieve phone he dropped while taking selfie
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