印度一名官員日前在水庫自拍時手機落水，他為了尋找手機竟在未經許可情況下抽走水庫大量儲水，聞者皆曰荒唐，引發全國怒火。這名官員的確該罰，處分金額週三（31日）公布，他必須在10天之內上繳印度盧比5萬3092元罰款，折合新台幣1萬9747元。

根據World of Statistics今年5月最新統計，印度人平均月薪46861印度盧比。

綜合英國廣播公司（BBC）、美國哥倫比亞廣播公司（CBS）、印度時報（Times of India）報導，印度東部內陸省分恰蒂斯加爾省（Chhattisgarh）的食品檢驗官員維什瓦斯（Rajesh Vishwas），上週日（21日）在境內的克爾卡塔水庫（Kherkatta Dam）持手機自拍時，失手讓價值約10萬印度盧比（約新台幣3萬7200元）的三星手機手機落入水庫。

Watch | A food inspector posted in #Chhattisgarh Kanker district was suspended after he drained out around 21 lakh litres of water from a reservoir next to a dam to fish out his recently-bought Samsung phone. pic.twitter.com/jXWzwfGSI3 — The Indian Express (@IndianExpress) May 26, 2023

現年32歲的維什瓦斯聲稱手機內有敏感政府資訊，務必尋回，先找了當地潛水夫下潛尋找手機未果，於是他自費7500印度盧比租用柴油抽水機於22日進場抽水，直到25日如此誇張行徑才曝光，26日地方行政首長趕緊下令停止抽水。當時省府估計維什瓦斯抽掉大約200萬公升儲水。

這麼多水資源在酷暑時節供6平方公里農田灌溉綽綽有餘。手機是找到了，但因泡水過久無法使用。維什瓦斯此舉遭到重砲批評「濫用職權」，他駁斥媒體報導誇大，「我找到手機之後就把抽出來的水灌回水庫了」。

印度恰蒂斯加爾省這名食安官員的離譜行徑經媒體披露後引發眾怒。

維什瓦斯當時向媒體表示，他事先獲得省府水資源局分區官員迪瓦（R L Dhivar）口頭允許「抽一部分水排入附近運河」，他甚至宣稱迪瓦表示「這對農夫有實際好處，讓他們獲得更多水資源」。他說，迪瓦准許他抽降水位4呎（約1.22公尺）。迪瓦第一時間透過媒體反駁，口頭允許的抽降水位置多5呎，但維什瓦斯抽降多達10呎。

然而當局獲知此事之後，下令他停職接受調查。許多政治人物怒批維什瓦斯，他浪費掉的水原可支援印度好幾個夏季缺水地區。

迪瓦後來聲稱他完全不知維什瓦斯想抽乾水庫，也沒有簽發准許抽水的公文，他一接獲消息就立刻下令停止抽水、命人移走抽水機。地方行政官員認為迪瓦也該接受處分。

幾天之後，省府水資源局寄了處分書給維什瓦斯。據BBC取得副本檢視，他為「一己之私」浪費了410萬公升的水資源，必須支付這些水資源的費用，以每立方公尺水費10.5印度盧比計，總共4萬3092印度盧比，外加「未經正式許可排水」罰款1萬印度盧比。處份書指出，維什瓦斯的行為實屬違法，可依恰省的《灌溉法》處罰。