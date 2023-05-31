台泥董事長張安平(站立者)在股東會表示，2025年會把水泥本業營收壓在5成以下，並積極進行減碳，因為水泥公司不減碳活不下去。(圖／王玉樹攝)

台泥今召開2023年股東會，雖然積極轉型新能源，但董事長張安平表示：「目前還無法定位自己是能源公司」。這是因為水泥產量仍高，但他目標是在2025年，把水泥營收占比壓在50％以下。

今天有小股東問到政府即將推動碳交易，且在碳費、碳稅徵收上，似乎有懲罰減碳績效較佳公司趨勢。張安平回應，台泥贊成碳定價，因為碳非降不可。但他也呼籲整府，碳費收來的錢都要用在減碳上面，如果用在補助政府其他方面，「我是百分之兩百反對」。

他相信碳交易制度的推動、能加速企業減碳的動力，鼓勵減碳績效佳的企業加快減碳的腳步。

台泥積極朝綠色能源、廢棄物處理方向前進，為何還無法定位自己是能源公司？張安平說，因為台泥的水泥產量還是有7、8000萬噸，所以現在還是水泥公司。但營收目標已希望2025年，水泥佔比可低於50％。

張安平指出，水泥生產過程中仍會排碳，必須用其他方法平衡。像是台泥在葡萄牙投資的水泥廠，當地一噸碳稅是100美金，已經超出水泥銷售額，如果減碳效率不高，就沒有辦法營運下去。即使水泥生產過程改用太陽能等再生能源、但原料石灰石仍會排碳，所以台泥會繼續研發碳捕捉。

至於今年大陸水泥景氣走向，台泥總經理程耀回答，國際煤價雖自去年的異常高價回降，但尚未回到過去的價格，台灣電價上漲，水泥需求稍微下滑，整體較去年持平。

他說大陸水泥市場疫情過後，房地產市場復疏緩慢，再加上碳達鋒和碳中和才是市場的主旋律，整體業績的回暖，反轉尚待觀察，公司仍然保守看待。