陳霆劇中搞笑，重燃林秀玲對愛情的信心。（三立提供）

林秀玲在三立8點台劇《天道》中為了送女兒林萱瑜出國念書，做會計偷凹老闆陳霆2000萬，被發現後只好「賣身」配合陳霆演假情侶還債。陳霆透露和林秀玲是同班4年的高中同學，拍了好幾檔台8卻是第一次演情侶，大談黃昏戀，讓陳霆笑說等了這麼多年終於「吃到她」。

陳霆理了一個潮頭，以土味情話攻勢，重新燃起冷淡系的太太林秀玲對愛情的信心，兩人對話「女人，妳欠我的就用這輩子來還！」、「妳叫我小坤坤，我叫妳小華華好不好？」連網友都說肉麻指數100。

陳霆和林秀玲是國光藝校的高中同班同學，同班同學還有孫鵬、張世、馮光榮、鈕承澤，陳霆透露林秀玲是大家心目中的女神，根本輪不到他去撩她。以前學校不鼓勵升學，有些同學在學生時代就已經很紅，陳霆自嘲自己什麼都沒有，「所以我只好繼續念書，就晚了大家10年，後來北藝大唸完，兜了一圈又進到演藝圈。」林秀玲還替陳霆找工作。

提到高中回憶，林秀玲笑說以前很皮，別人都是不想上學，但他們都是迫不及待要去學校，就算遲到也要爬去上學，記得以前老師在上課同學們就在後面吃飯，甚至有人在吃火鍋，「因為我們是學藝術的，本來就比較活潑，學校也比較開放，也鼓勵我們化妝去學校。」

陳霆在多檔台8角色都偏搞笑，但他還是努力要怎麼跟之前的不一樣，這一檔造型師在他髮型上很用心，「要跟上一檔有所區別，反正旁邊都理光了，就想說把上面的頭髮燙捲，也很適合黑道兄弟的霸氣。」而跟陳霆合作，林秀玲說：「都還在適應中，因為他在對詞的時候，才講第一句話就笑場了。」