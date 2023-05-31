貓空纜車自2007年通車營運以來至今已逾16年，每年均依原廠建議週期執行各項設備大修及測試作業，讓旅客搭乘更放心。今年將在6月8日至6月21日止，進行為期14天年度檢修暫停營運，預計6月22日端午節恢復營運。

北捷表示，將在6月8日至6月21日止，進行年度檢修暫停營運。今年度重要設備大修工作包括更換張緊液壓缸、救援馬達、迂迴輪襯墊、緊急煞車控制單元、轉轍器電動缸及軸承等。設備改善與更新專案包含動物園站屋頂鋼構及T15~T17塔柱除鏽上漆，並進行電氣測試、載重測試及運轉測試等年度系統測試。

北捷指出，貓空纜車自2007年通車營運以來至今已逾16年，每年均依原廠建議週期執行各項設備大修及測試作業，讓旅客搭乘更放心。由於許多大修工程必須動員重型機具、人力進行拆裝及測試，工作時程長，無法於例行周一停機檢修日完成，因此每年均安排暫停營運，進行相關設備大修及年度系統測試，以確保系統安全及穩定性。

北捷說明，貓空纜車年度停機檢修，原則上規劃於每年5月至6月進行，原因為貓空5月開始進入落雷頻繁季節，因此安排落雷季進行當年度大修工作；今年度檢修安排於6月8日至6月21日期間，並於6月22日端午節當天恢復營運，屆時歡迎民眾前來搭纜車過端午。