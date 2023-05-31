65歲大陸導演馮小剛執導過《天下無賊》、《夜宴》、《非誠勿擾》、《唐山大地震》等等，2015年他憑藉主演電影《老炮兒》獲得第52屆金馬獎最佳男主角，前陣子網傳他將移民美國，他回應只是送女兒去上學，澄清不可能移民，近日他遭港媒爆料賣掉價值港幣1.18億的豪宅，驚人財力引發關注。

據《香港01》指出，香港某豪宅區有出售豪宅的新記錄，據消息透露該房產原先屬於大陸知名導演馮小剛與妻子徐帆，地點位於中半山的富匯豪庭，該社區是位於市中心的豪華住宅，據悉出售房產面積1933平方呎（約584坪），屋內有四個房間，傳以1.18億港幣（約4.63億新台幣）賣出，兩人2010年以5800萬港幣（約2.2億新台幣）買入，隔13年賣出獲利1倍，賺回6千萬港幣（約2.3億新台幣），可見財力驚人。

前陣子陸網瘋傳馮小剛與妻子徐帆在美國的影片，夫妻倆在一間價值約1100萬美元（約新台幣3.5億元）豪宅前送別友人，似乎是在自家門前，之後有網友發現馮小剛的微博帳號被清空，傳出是因為有稅務問題，所以馮小剛移民逃跑，加上《老炮兒》的主演吳亦凡因犯強姦罪進監獄，李易峰因嫖妓遭封殺，三位主演中只剩下馮小剛還沒出事，因此許多人認為傳言可信。

對此馮小剛透過朋友圈做出回應：「實情是我和帆子（徐帆）八月初送女兒去入學，孩子小第一次遠行，想陪她適應一段時間，也順帶聊聊項目合作，了解一些電影製作的新技術，等閨女放寒假就回來」，他表示與妻子熱愛北京，離不開哥們兒也吃不了西餐，在國內也有事業，「電影拍的都是家國情懷，國家也有恩於我，我移哪門子民呢？感謝朋友們關心，回來聚」。