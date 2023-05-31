針對im.B吸金詐騙25億元案，台北地檢署31日表示，檢方已查扣涉案人現金新台幣300萬元、愛馬仕等各式名牌包52個、名牌登機箱2個、125箱噶瑪蘭原酒、藝術品、畫作1批、進口轎車1部等物，另聲請法院裁定准許扣押不動產共45筆及相關銀行帳戶、股票，已啟動偵查中變價程序，將執行署進行變價拍賣，保障被害人權益。

北檢表示，檢察官指揮警調機關偵辦im.B平台吸金、詐欺案，已執行4波搜索，除已對曾姓主嫌等6人聲請法院羈押禁見獲准外，並先後拘提相關涉案人員到案，將儘速釐清犯罪事實。

北檢強調，為澈底剝奪犯罪者之不法利得，檢察官持續追查涉案共犯及不法所得之流向，目前已陸續查扣現金新台幣300萬元、各式名牌包52個、名牌登機箱2個、酒類百餘箱、藝術品、畫作1批、進口轎車1部。

另聲請法院裁定准許扣押被告等人及第三人之不動產共45筆及相關銀行帳戶、股票，北檢已啟動偵查中變價程序，將委請行政執行署就部分查扣物品進行變價拍賣，以保障被害人權益。

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