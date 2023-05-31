雲林縣被畫為農業發展地區第一類農地5萬多公頃、第二類農地2萬多公頃，不能隨意變更成建地，迄今不少民眾遭以「未農地農用」告發，包括興建圍牆、道路、曬穀場等，多名縣議員今（31日）在縣議會請命，建請縣府尋求修法保障農民務農的基本設施。

國土計畫法2016年5月施行，區域計畫法退場，特定農業區、一般農業區將重整更名為「農業發展地區」，分為第一類、第二類、第三類、第五類，統稱為宜維護農地面積，全台81萬公頃，雲林縣占約8萬公頃，僅次於台南市。

縣議員蔡永富、蔡岳儒、張維崢、王鈺齊等人今（31日）在縣議會質詢國土計畫對雲林縣民極不公平。蔡永富表示，一名農民改良農田也被開罰6萬元，但遇到天災農損，秧苗每分地只補助400元，簡直酷刑。

地政處長李俊興表示，中央2021年起運用科技執法，透過衛星變異點取締土地違規使用，近3年來雲林縣被開罰的案件大增，共118件，其中以濫倒土方、農舍擴大為主，每案罰鍰6萬元，總計700多萬元。

王鈺齊指出，在國土計畫法衝擊下，農民的居住正義蕩然無存，以土庫馬光聚落為例，周遭都被畫為一類、二類，不能蓋房子，鬧區建地又有多人持分無法分割的難題，縣府每鋪一條馬路就被農人曬花生，他們就是需要曝曬空間。

王鈺齊說，農民最需要的農水路，中央政府不重視，農地重劃也要排隊，農民無法蓋房子，又買不起新的，現在一戶動輒千萬起跳，要他們住哪裡？希望縣府反應中央要針對農業大縣的居住正義進行修法。

縣長張麗善表示，她已經提出「農業權」，亦即國土計畫受益的縣市要補償受損的縣市，無論是用對地補貼或繳「農業稅」都可以，彌補城鄉差距，中央不是很認同，但她會持續主張。