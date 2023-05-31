「綠衫軍」塞爾提克今年飲恨東區決賽，這支隊史17冠的波士頓名門近37年只拿過兩座總冠軍，前一次是2008年，再往前一次就是1986年了。然而17座總冠軍聽起來很多，實際上傳奇中鋒比爾羅素（Bill Russell）就包辦11座，後面大鳥柏德（Larry Bird）拿了3座，除此之外綠衫軍的整體成績並不好。

近37年來，湖人、公牛、勇士、活塞、馬刺、熱火，他們的摘冠次數都超過塞爾提克。今年在東決險勝的熱火，千禧年之後在韋德（Dwyane Wade）、詹姆斯（LeBron James）、波許（Chris Bosh）等人的帶領下摘得3冠。

2008年的冠軍班底「真理」皮爾斯（Paul Pierce）、隆多（Rajon Rondo）都現身東決第7戰，皮爾斯賽前樂觀預測「大贏20分啦」，隆多保守一點估計可以贏9分。結果熱火球員及時回神，以超高的外線命中率壓著綠衫軍打，躲過翻船危機。

美媒《The Athletic》評選過去50年來最具統治力的波士頓球隊，大鳥柏德領軍的1986年塞爾提克榮登榜首，其次是2004年職棒紅襪隊，第3名為2018年紅襪隊。今年的塞爾提克曾有機會重演紅襪在2004年的驚天逆轉秀（美聯冠軍戰0勝3負劣勢翻盤），假使他們成功摘冠可望被評價為最偉大的一支波士頓球隊，可惜功敗垂成。