條鋼大廠豐興鋼鐵（2015）31日召開股東常會，會中通過每股配發現金股利4元、配發率達75.75％。豐興董事長林大鈞表示，樂觀期待鋼市景氣儘快好轉。

林大鈞強調，今年全球鋼鐵需求仍將成長，該公司將持續設備改造與技術提升，並依客戶需求加強產銷，以降低成本，提高競爭力。

豐興公司31日召開股東常會，由林大鈞主持，邀請集團總裁林明儒列席，過程氣氛融洽。豐興去年營收達到386.04億元，稅後純益30.75億元，EPS達到5.28元。股東常會決議，通過配發每股4元現金股利。

林大鈞說，世界鋼鐵協會最新預估，今年全球鋼鐵需求略有反彈，約增長1.0％，來到18億噸。

基此，林大鈞指出，今年豐興的營運方針是持續進行設備改造及技術提升，以提高品質與生產效能，並朝節能減碳及落實綠色環保的循環經濟邁進。

在設備改造方面，條線工廠將更新改造，朝高階鋼種及用途領域的市場積極開發，預計去年Q3投資興建全新「直棒精整線」，將於今年Q4完成，日後爭取車用及高階用途市場將更有所助益。

至於加強產銷方面，將依客戶需求，進行新製品開發，擴大產品組合，且配合生產計劃調度。鋼筋工場穩定量產，透過直接軋延以提升品質並節省能源耗用，降低生產成本、提高競爭力。

林大鈞同時強調，將積極參與公共工程及重大廠建案的投標，且透過加大與加工廠的合作力度及開發新客戶，積極爭取訂單，以提高鋼筋市場占有率。