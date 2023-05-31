副總統、民進黨總統參選人賴清德近日在台大座談被問到能源議題時，喊出要讓停機的核能機組維持緊急使用效能，引發非核家園大轉彎爭議。國民黨戰將羅智強在政論節目斷言，總統蔡英文曾說的2025綠電佔比20％，但綠色執政七年連10％都沒到，鐵定跳票。但綠委竟辯稱明年還沒到，讓羅智強當場怒嗆「如果蔡英文明年綠電20％做到，我退出政壇；如果蔡英文做不到，你退出政壇，你敢不敢？」讓綠委秒慫縮了回去。

「我在《少康戰情室》提到，蔡英文說2025，綠電佔比20％，執政七年連10％都沒到，鐵定跳票。」羅智強今(31日)在臉書發文直批，但綠委竟然可以硬拗說：「明年還沒到！」令他直呼：真是服了民進黨的臉皮！

羅智強直言，他當場怒嗆：如果蔡英文明年綠電20％做到，我退出政壇；如果蔡英文做不到，你退出政壇，你敢不敢？「綠委秒慫，縮了回去！」

羅智強在留言區續嗆「民進黨的執政邏輯：天下無難事，只要敢騙人！」網友表示「一皮天下無難事」、「決定騙子要不要繼續騙人的原因是有多少傻子」、「信賴詐騙台灣黨」、「強哥，您太認真了，他們只出一張嘴，說完還會忘光了」、「心虛了」、「民進黨就只會硬拗，丟臉！」