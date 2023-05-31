板橋區違規場所執行斷水斷電。（新北市消防局提供）

副市長朱惕之視察新莊祥顥醫院。（新北市消防局提供）

板橋區違規場所執行斷水斷電。（新北市消防局提供）

今年5月民間媒體公布縣市長施政滿意度，在「消防與公共安全」新北市榮獲六都第一。新北市緊急救護案件數每年平均逾20萬件，為全國之冠，新北市長侯友宜要求消防局與衛生局、醫院密切配合，OHCA康復出院率從2021年的3.1％逐年提升，至今年5月底已達11.23％，截至目前為止已經成功救回2194人。

另消防局開發科技行動智能救護車100台全面上線，培訓557名高級救護技術員為全國最多，高救涵蓋率達75.1％，並與20家醫院合作提供緊急傷病患醫療照護，遴聘89位醫療指導醫師，組成醫療指導醫師團隊，協助線上醫療指導及救護品質監控，另辦理全民CPR宣導，10年來累計已逾170萬人次，皆是全國第一。

新北市消防局表示，新北市近10年來行政院災害防救評核全國第一，建構全災型智慧化指揮監控中心（EDP）提供即時智能預警功能，整合超過950萬筆防救災監控數據，具備颱洪、地震、土石流、火災、短延時強降雨等智能預警功能，榮獲110年度世界資訊科技與服務聯盟卓越獎智慧城市組冠軍及111年國際創新獎服務與解決類獎項。