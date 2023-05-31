民眾黨主席柯文哲定調5位黨籍現任立委加前立委蔡壁如「5＋1」需征戰區域立委，但5名立委態度仍曖昧，甚至有不分區立委想續留，還一度傳出吳欣盈可望續留不分區。《中時》掌握，柯文哲29日於選舉決策委員會中拍板，現任不分區立委不得再續任下屆不分區立委，讓有意爭取續留的立委斷念。

民眾黨現任立委包括邱臣遠、吳欣盈、賴香伶、張其祿、陳琬惠。據知情人士表示，由於有現任不分區立委仍透過關係運作，期待能續留不分區位置，柯文哲認為現任不分區立委戰鬥意志不夠旺盛，為避免不公、爭議狀況發生，在29日選決會會中下令，「現任不分區皆不續任，請現在開始馬上備戰區域立委。」柯先前還有點苦惱，此次強硬表態「要大家不要再想了」！

據了解，柯文哲原有意讓吳欣盈轉戰新竹市區域立委、邱臣遠選基隆市立委，吳欣盈不願意選區域立委，而邱臣遠則把目標放在北市中正萬華，因此前祕書長謝立功爭取征戰基隆立委。另外，柯盼前立委蔡壁如至中南部開疆闢土，但蔡壁如選舉意願也不大。

據悉，陳琬惠將鎖定宜蘭立委，賴香伶則投入桃園桃園市第二選舉區，張其祿有意挑戰北市大安區立委，各自的選區預計可於6月中敲定。

民眾黨表示，民眾黨不分區立委在國會表現有目共睹，常年獲得各項評鑑為優良立委。對於各責任區域的選服，也盡心盡力。民眾黨在520當天喊出「讓我們義無反顧的拚一次」，獲得廣大共鳴。

民眾黨也證實，針對立委選戰，柯文哲有明確邀請不分區立委們征戰區域立委，一起拚一次。