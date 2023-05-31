許多人遇到問題時會選擇求神問佛，但這也讓不肖分子有機可乘。一名女網友表示，曾被媽媽帶去某間私人宮廟，廟公當場揭穿她交男友、在公園幽會的事蹟，還聲稱「灌頂」能幫她專心準備考試，結果卻讓她腦中瞬間充斥猥褻的畫面，後來，還聽聞有阿姨在該宮廟人財兩失，不僅爆瘦30公斤，就連精神也出現異常。

原PO在臉書社團《靈異公社》發文表示，高中時媽媽為了讓她專心準備考試，特地帶她到某間私人宮廟拜拜，不過一進到廟裡，她就覺得烏煙瘴氣，天花板也被香燻成咖啡色，讓她很不舒服。

廟公泡茶招呼信眾，一行人也打開話匣子，不料這時廟公突然話鋒一轉，詢問原PO是不是有交男朋友？常常在某公園幽會、舌吻，「昨天去X餐廳點了肉燥麵、空心菜、豆腐湯！妹妹妳食量真不小啊」。廟公的話句句屬實，讓原PO大驚，「夭壽！就這麼赤裸裸的被發現了是怎樣」。

下一秒，廟公突然把手放在原PO頭上，聲稱能幫助淨化心靈，「這樣妳準備考試會更專心唷！叔叔幫妳灌氣」，嚇人的是，原PO的腦中瞬間充滿了和廟公的性愛畫面，讓她噁心地趕緊把廟公的手撥開，回家後更堅持媽媽再也不能去這家私人宮廟拜拜。

原PO表示，媽媽的友人後來還是有去這間宮廟拜拜，不過媽媽某次看見了奇怪景象，就決定永遠謝絕往來。媽媽透露，當時看見友人在宮廟裡打坐，突然莫名其妙地用爬行姿勢在宮廟裡狂繞，期間還不斷吐舌頭，模樣就像是蜥蜴一樣，相當嚇人，「阿姨後來爆瘦30公斤且精神恍惚！最後被廟公騙，人財兩失！」

文末原PO直說「人比鬼可怕」，若發現廟公、算命師等人能把不知曉的事件說得鉅細靡遺，「很有可能是拜小鬼而非拜神」，提醒大家拜拜要誠心，但也要小心。

貼文一出，讓許多網友嚇壞，直說「我就是擔心養小鬼的私宮」、「做那種傷天害理的壞事通常都會自食惡果…好可怕的廟公！」、「可怕的神棍」、「盡量不要！以免雙修」、「神明不會揭人隱私來証明自己多厲害」。

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