超高齡時代即將來臨，有感於少子化連帶衝擊企業缺工等情況，台中市府勞工局積極鼓勵銀髮族再就業，今年更攜手東海大學高齡健康與運動科學學程，舉辦「3C科技應用就業培力課程」，藉以提升銀髮族的就業力，盼幫助他們再創職涯第二春。

隨著智慧科技進步，3C產品的應用成為許多工作中不可少的部分，台中就業服務處指出，許多就服員在協助中高齡民眾求職時，發現他們利用手機等3C產品查找資料的能力較弱，因而特別規畫「3C科技應用就業培力課程」，引導中高齡者使用google工具、APP並學習系統設定等，讓手機成為他們的好工具。

勞工局指出，這項課程是由教師帶領學生到銀髮人才服務據點，面對面教導他們使用3C產品，這些助教可透過課程與中高齡者互動，協助他們熟悉手機功能、運用網路管道求職及相關作業，許多中高齡者反饋，很喜歡有學生助教的陪伴與學習，且在這樣的青銀交流中達到互惠。

勞工局強調，首次的「3C科技應用就業培力課程」展現不錯成果，參加培力課程的李姓民眾就說，在銀髮據點舉辦3C教學課程，內容多元且是以樂齡族的需求為設計中心，讓3C科技不再成為銀髮族工作障礙的一環。

勞工局長張大春指出，台灣將於2025年邁入超高齡社會，但企業要達到永續發展，必須持續進用、培育人才，讓中高齡人力資源獲得充分利用，可持續供給企業所需勞動力，也延續產業競爭力，市府積極投入相關工作，除開設3C課程外，去年起也成立銀髮人才服務據點。