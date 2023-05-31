「INPARADISE饗饗」推出的「鮑滿海鮮粽」，吃得到整顆鮑魚及干貝等頂級海鮮，8顆1組原價1680元，特惠價1580元。(饗賓餐旅事業提供)

「開飯川食堂」的主廚將明星菜「梅干鹹燒白」包進肉粽，鹹香酸甜非常唰嘴。8顆1組原價799元，會員價680元。(饗賓餐旅事業提供)

「真珠台灣佳味」今年推出「吉栗蛋黃粽」，復刻阿嬤的好味道，8顆1組原價799元，會員價680元。(饗賓餐旅事業提供)

端午佳節腳步逼近，各式各樣的特色美粽紛紛出爐。國內最大的連鎖吃到飽品牌「饗賓餐旅」集結旗下「INPARADISE饗饗」、「開飯川食堂」、「真珠台灣佳味」以及「果然匯」4大品牌推出系列好粽，在品牌電商平台「饗在家」上架不到10天，訂購量超乎預期，近期又再追加數量；其中「果然匯」推出的「全素幸福菇果粽」已全數搶購一空，顯見端午粽買氣熱絡。

業者表示：「受雞蛋和豬肉等原物料上漲影響，再加上調整粽子配方，選用更好食材，今年集團的端午禮品平均調幅1成。因為疫情解封，送禮商機暢旺，今年備貨量大增，也因為景氣回溫，開賣不到10天『果然匯』的幸福菇粽就掃光。今年買氣平均成長3倍。」

全素的「幸福菇果粽」是人氣蔬食餐廳「果然匯」推出的特色粽，以慢烘入味的猴頭菇，加上老火燉滷的杏鮑菇、香菇跟銀杏、花生，加上麻油拌炒，增添粽葉香氣。因為市場稀缺再加上口味獨特，上架10天已全數完售。記者致電詢問是否可能追加數量？業者回覆「很多人在問，但因為備料比較費工，再加上出貨時間會趕不及，無法再追加數量。」然而「饗在家」仍有3款特色粽限量開賣。

吃到飽控對「饗饗」的招牌必吃美食「XO鮑魚海鮮粥」應該不陌生，這道用料豪華的粥品是「INPARADISE饗饗」的人氣菜色，業者把人氣粥品變身「鮑滿海鮮粽」，嚴選整顆鮑魚及干貝等頂級海鮮搭配特選黑豬肉、銀杏果、栗子與香菇，Q彈糯米拌入主廚特製XO干貝醬，滿滿海味一次擁有。8顆1組原價1680元，會員預購優惠價1580元。

「開飯川食堂」的主廚也將明星菜「梅干鹹燒白」包進肉粽，一口咬下滿嘴入味的豬五花，加上香味四溢的梅干菜跟富含口感的鵪鶉蛋，鹹香酸甜非常唰嘴。8顆1組原價799元，會員特惠價680元。喜愛古早味的朋友們，「真珠台灣佳味」也端出拿手好粽「吉栗蛋黃粽」，利用油蔥爆炒特選黑豬肉、鹹蛋黃跟栗子，香味四溢，復刻阿嬤的好味道；8顆1組原價799元，會員特惠價680元。