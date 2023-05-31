台北市教育局推出「樂齡市民進修券」明起開放登記，凡設籍台北市65歲以上長輩報名市內社區大學開設的暑假班或秋季班課程，可獲補助學分費1000元，如具低收入戶或中低收入戶資格，補助額度提高至3000元，每所社區大學有100位補助名額，符合補助身分的長輩可於6月1日起線上進行登記。

台北市12所社區大學每年開設逾5000門課程，包含語文學習、樂齡運動、自然探索、藝術創作等各種課程，教育局希望藉「樂齡學習進修券」，鼓勵長輩參加社區大學課程。

今年度「樂齡市民進修券」採線上登記方式申請，自6月1日起開放登記。教育局說明，符合補助身分長輩可於6月1日至6月9日間，填寫社區大學線上登記表單進行登記。

北市12所社區大學將於6月15日前公告「樂齡市民進修券」登記結果及補助名單，獲補助資格的長輩可至社區大學報名今年暑假班或秋季班課程，並出示身分證件，資料符合者可依補助金額直接減免學分費。各社區大學之線上登記網址公告於「台北市社區大學聯網」（https://www.ccwt.tp.edu.tw/cht/index.php）及各社區大學官方網站。