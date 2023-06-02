泰山股東臨時會今天登場，進行董事全面改選，掌掃股權優勢的龍邦順利取得過半席次，終結詹家三代掌控經營超過70年的局面。

外界好奇的是，龍邦拿下「沒有全家的泰山」後，接下來會實質接手跨足經營食品業，或是如龍邦過去以「財務投資」為目的角度看待，是否有可能找回先前將持股賣給龍邦的詹岳霖一派回任專業經理人；另外，原公司派詹家是否就此打住，出售全家、買進街口的適法性等，都是外界關注的議題。

因此，上演已經7年的泰山經營權大戰，最否真正來到最終章，或是還有續集發展，都還沒有最後定論。

泰山詹家公司派在龍邦快速增加持股進逼下，採取「摘下皇冠上珠寶」的防禦手段，於2022年12月董事會火速決議處分全家全數股權，事後還因處分全家持股程序違規，遭金管會開罰新台幣48萬元。

由於詹家已將泰山「金雞母」近19%全家股票賣掉，雖然換來約80億元現金，但公司派也火速花費36億元買下還在賠錢的街口支付，7月也擬對股東配發約20億元的現金股利，一口氣花掉大半的錢。該如何翻案防止資金流出，都是龍邦接手後面臨的難題。

「沒了全家，多了街口支付，未來泰山經營策略為何？」面對股東的問題，市場派大股東、龍邦董事長劉偉龍說，這兩個案子都已進入相關法律訴訟中，在未定案之前，要再與新經營團隊進一步討論，之後再跟大家報告。

泰山集團最初從製油廠起家，由詹岳霖的爺爺詹玉柱4兄弟於1950年所創立，起初以雜糧、豆餅批發為主，繼而外銷洋菇、蘆筍、鳳梨加工罐頭；1960年跨入食用油，由詹玉柱長子詹仁道接手總經理，陸續推出「泰山沙拉油」、「仙草蜜」、「八寶粥」等打出名號，並於1989年股票上市。

1999年由第三代詹仁道長子詹岳霖接班，2007年正式擔任董事長，全家股票即在他任內提案買入；不料由於前進大陸失利，以致本業表現未見好轉，加上美式作風引發家族成員不滿，2016年遭堂兄弟妹詹景超、詹晉嘉等以改革為名集體辭職逼退，黯然下台。

不到一年時間，泰山再度爆發家族內鬨，2017年詹晉嘉遭解任董事；當泰山「內憂」不斷之際，國內機能飲料龍頭保力達默默擴增泰山持股逾3成，泰山再度面臨經營權大戰。

2018年當時以詹景超為首的一派找來龍邦救援，成功保住經營權，並與龍邦達成共治協議；不料盟友變敵人，泰山的經營權之爭也從家變成了外部勢力掌握股權優勢，演變成今天經營權變天的局面。

泰山企業的家族成員無法團結，傳承沒提早規劃好，導致老牌企業陷入惡鬥，進一步丟掉經營權的案例再添一樁。