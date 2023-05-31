犯保協會主任林淑芬與法務部長蔡清祥、馨生人合影（陳志賢攝）

法務部保護司督導參事林嚞慧說明犯保法修法（陳志賢攝）

財團法人「犯罪被害人保護協會」士林分會主任林淑芬獲得今年度衛福部「全國社會工作專業人員績優社工獎」，法務部長蔡清祥31日特別表揚，並肯定犯保同仁的專業，強調將藉由《犯罪被害人權益保障法》修法健全制度，持續爭取人力、經費投入在被害人保護服務，持續陪伴被害人及家屬走出陰霾。

在犯保協會服務超過16年的林淑芬，是犯保協會得到衛福部「績優社工獎」的第一人，她表示，報名契機是希望可以讓社政體系中更多人認識犯保協會，希望達成犯保「跨部會合作網絡」、「引進專業多元工作人員」。

林淑芬並特別介紹八仙塵爆馨生人家庭陳先生，陳先生說，自營「貓本家咖啡館」原為內用的友善寵物餐廳，但近年受疫情影響無法內用而改以外送方式持續營運。

陳先生說，要特別感謝法務部在疫情期間提出多項振興措施幫助他們，包括推動「法務部因應三級疫情司法保護緊急紓困方案」、「五倍加碼更貼馨-一日店長促銷記者會」及士林分會辦理的「五倍券振興市集」，都對延續生意、增加收入，給予最實質的經濟支持協助。

法務部保護司表示，犯保協會成立迄今幫助了4萬多個家庭、服務超過125萬人次，對被害人的訴訟協助、醫療協助、身心輔導、情緒支持、法律扶助與經濟支持均具有相當貢獻。

保護司表示，犯保協會光是今年辦理「一路相伴法律協助專案」服務6866件；辦理「溫馨專案」5948人次，提供被害人及其家屬心理諮商與輔導；加強「安薪專案」輔導犯罪被害人技訓與就業，輔導591人次，成效斐然。