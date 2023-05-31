孟耿如笑說走入「NEW STEP」首間新店彷彿跟自己來了一場時空約會。（東笙集團提供／馮惠宜台中傳真）

孟耿如化身「時空旅人」，走入「NEW STEP」分享從女孩蛻變成女人的精彩時刻。（東笙集團提供／馮惠宜台中傳真）

百貨女鞋龍頭DOLCE GROUP東笙集團首間全品牌、全客層、全品項的完整複合女鞋品牌概念店「NEW STEP」，首店插旗在台中LALAPORT北館全新開幕。開幕日請到藝人孟耿如化身「時空旅人」分享她從女孩蛻變成女人是如何挑選陪她一起晉階的鞋子，也引起粉絲熱烈迴響。

「NEW STEP」複合式女鞋品牌結合了時下最熱門的女鞋品牌，包含了百貨女鞋業績No.1舒適品牌MAGY、通勤族＆服務業首選ORIN、最強熱銷經典休閒小白鞋CHOiCE以及專櫃女性流行輕奢首選TAS，以不同品牌風格，涵蓋了全女性客層，匯集了女生蛻變成女人的人生各種階段不同需求的鞋款。

東笙集團總經理陳柏堯指出，「Fashion ＋ Life Style」複合式品牌正火紅，呼應LALAPORT台中是親子、全齡購物中心，NEW STEP集結旗下最熱門的女鞋品牌，包含了百貨女鞋業績No.1舒適品牌MAGY、通勤族＆服務業首選ORIN、最強熱銷經典休閒小白鞋CHOiCE、以及專櫃女性流行輕奢首選TAS，以不同品牌風格，涵蓋了全女性客層，匯集了女生蛻變成女人的人生各種階段不同需求的鞋款。

開幕首日孟耿如親自駐店，她和粉絲分享從少女、輕熟女、升格人妻、成為母親，以及現在創業當起老闆，都是如何選擇陪伴自己踏上人生重要階段的鞋，「少女時候比較喜歡有設計感、顏色比較跳的鞋子！」，CHOiCE小白鞋及老爹潮流鞋款就是最符合這個年紀的穿搭。

開始工作後，孟耿如在鞋子搭配要舒適好走也要好看，ORIN簡單俐落、設計感十足，舒適又能展現品味。談戀愛階段，孟耿如則喜歡TAS輕奢華麗的鞋款，不論是魚骨造型的線條設計，或是法式尖頭細跟鞋帶有性感氣質，穿去參加派對或是婚禮，展露小小性感皆能成為全場焦點！

如今成為新手媽媽，孟耿如表示一直希望自己可以是一位優雅的媽媽，所以挑選鞋款會特別在意設計感及舒適性，而經典簡約的MAGY就能方便穿梭在各種場合，自在追求全新好感生活。