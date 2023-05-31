中華民國第五屆公益彩券電腦型彩券經銷商遴選作業，31日已順利抽出正取5,500位準經銷商、備取5,500位，共11,000位準電腦型彩券經銷商，名單6月2日起可查詢。

中國信託金融控股公司旗下子公司中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）委託台灣彩券公司辦理中華民國第五屆公益彩券電腦型彩券經銷商遴選作業31日於國立臺灣大學綜合體育館已順利完成抽籤。

台灣彩券表示，第五屆公益彩券電腦型彩券經銷商遴選作業是於31日上午9時執行人工抽籤，依公益彩券實際業務經營情況將全台劃分為159區，8組同時進行抽籤作業，除公益彩券經銷商遴選委員會監督所有作業流程外，財政部國庫署主秘羅幸榮到場指導。這次符合抽籤資格者共有7萬5,734件，從其中抽出正取5,500位、備取5,500位，共11,000位準電腦型彩券經銷商。

為使所有流程公開透明，台灣彩券在抽籤現場還邀請安永聯合會計師事務所全程見證監督，並開放400名符合抽籤資格者驗籤，全程錄影存證，以確保抽籤作業在公正人士與民眾的監督下，符合公平、公正原則。

中國信託金控暨中信銀行行政長高人傑表示，中信銀行自2007年起取得公益彩券發行權至今將屆滿17年，感謝主管機關及民眾對中國信託及台灣彩券的肯定；未來十年在彩券經銷商夥伴的共同努力，以及主管機關財政部的專業督導之下，中信銀行與台灣彩券將持續以更嚴謹的態度，使公益彩券盈餘穩定累積，挹注更多資源執行社會福利政策，提供弱勢彩券經銷商就業及提昇生活品質的機會。

台灣彩券表示，抽籤結果將在6月2日於中國信託銀行彩券管理部與台灣彩券公司網站開放供民眾查詢且以專函寄送中籤暨測驗通知單。中籤者需詳閱通知專函內相關說明事宜，於規定期限內完成測驗，測驗合格者將以書面通知並於網站公告最後當選之經銷商名單。