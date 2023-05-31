大陸航母福建號停泊在上海長興島圓沙港碼頭時，根據在Google Earth拍攝到的福建號照片顯示，甲板出現疑似2道裂縫，一條呈現不規則的L形，另一條則是呈一字形。前海軍艦長呂禮詩不禁表示，沒看過甲板砂道水漬的，還真的會以為是裂痕。

針對福建艦甲板疑出現2道裂縫，呂禮詩30日在臉書PO出「覺得被逗樂了」的表情，並表示沒看過甲板砂道水漬的，還真的會以為是裂痕。

呂禮詩指出，如果福建艦的甲板真裂了，這個大新聞，戰略與國際研究中心（CSIS）「中國實力」項目，於5月18日發表圖文並茂還加放大的「長興島：中國海軍現代化的中心」（Changxing Island: The Epicenter of China’s Naval Modernization） 一文，會輕易放過嗎？

根據 「長興島：中國海軍現代化的中心」一文報導，長興島造船廠建造了許多大陸海軍最先進的軍艦，包括第三艘航空母艦以及大部分055型和052型驅逐艦。而在貼出4月23日的衛星圖像中，福建號就有「裂縫」存在。

該文更指出，由於長興島擴建工程目前正在進行中，4月23日的衛星圖像還顯示，新盆地的疏浚工作進展迅速。1月份，該盆地大部分仍被泥土填滿，但到 4 月份，它幾乎完全被水覆蓋。