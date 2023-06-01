下背痛（即腰痛）是現代人常有的困擾，多數人都認為是因為姿勢不良所導致，但一項研究指出，治療腰痛最好的方法為多活動。國內復健科醫師表示，保持身體活動、避免久坐，最能治療腰痛困擾，而且也最有益於整體健康。

復健科醫師王思恒在其臉書粉專「一分鐘健身教室」分享一篇刊登於美國國家醫學圖書館的一篇「初級保健中非特異性腰痛的臨床指南：更新概述」。他表示，儘管大多數人認為下背痛是來自不良姿勢所造成，但科學研究卻不支持這樣的論點。

該篇研究是統整目前臨床指南中，有關初級保健中非特異性腰痛患者的診斷和治療建議，研究2008 ~ 2017年間的臨床建議指南，指南包括有關腰痛的診斷或治療資訊。

該研究發現，歐美15國的腰痛治療指引中，只有3篇提到姿勢評估，但有14篇建議患者多活動。對於急性腰痛，治療指引多建議，恢復正常活動、避免臥床休息、短期使用非類固醇消炎藥(NSAIDs)。至於慢性腰痛，多數指南建議，使用非類固醇消炎藥、抗憂鬱藥物、運動療法等。

王思恒表示，從該項研究可得知，下一個姿勢就是最好的姿勢，保持身體活動、避免久坐，是民眾面對腰痛與促進健康的最好建議。