新冠疫情近來有升溫的趨勢，除了接種疫苗提升防護力，還有什麼辦法能有效預防？根據美國醫學期刊《JAMA》今年2月發布的研究，發現只要保持健康飲食、規律運動與充足睡眠，並維持正常範圍BMI，即便感染新冠後，罹患長新冠的機率降沒有健康生活者降低近5成。

隨著疫情政策解封，台灣甚至世界各地都面臨第4波COVID-19疫情，雖然許多民眾對於感染不再那麼害怕，但因不少人在感染康復後，可能出現呼吸困難、心悸、容易疲倦、記憶力減退等長新冠症狀，且此類症狀最長可能維持1年，都感到無法忍受。

面對疫情升溫，政府也呼籲民眾完整施打疫苗、追加劑，World Gym健身中心則拿出美國期刊《JAMA》發布的研究，內容強調只要維持正常範圍BMI、不吸煙、健康飲食、適度飲酒、規律運動和充足睡眠，感染新冠後罹患長新冠風險可降低49％，該中心並建議可藉由游泳達到規律運動的效果。

World Gym並提出在游泳時加入3個要點，即可加倍燃燒熱量，其中第一點為「保持正確姿勢」，也就是要先熟練動作細節變換、下水前先暖身，否則若姿勢不正確，還可能導致肌肉筋骨受傷。第二點為「加入輔助器材」，也就是游泳時搭配使用夾腿浮板、划手板，可藉由運動模式的變化，鍛鍊到更多肌肉群。

最後一點則是「間歇式訓練」，就是先游一段快游、搭配一段慢游，或是兩段快游後再配合兩段慢游，讓運動效果更加乘。