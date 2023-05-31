輝達(NVIDIA)創辦人暨執行長黃仁勳訪台，每一個行程都受到高度關注，身價破兆卻相當親民，也吸引不少粉絲。據《彭博億萬富豪指數》統計，黃仁勳已經是全球富豪第34名，身價高達360億美元（約新台幣1.11兆元）。

據輝達公布的年度財報顯示，因未達財務目標，創辦人兼CEO黃仁勳減薪約 10%，基本薪資從2021年的約101萬美元，減少到2022、2023年的99.62萬美元（約新台幣3058萬元）。但黃仁勳也獲配等值超過1966萬美元（約新台幣6.04億元）的股票，加上近 70 萬美元的其他補償，總收入高達2135萬美元。

據《彭博億萬富豪指數》顯示，黃仁勳的總資產高達 360 億美元，為全球富豪榜第 34 名，與今年年初相比，增加222億美元，漲幅超 160%，而黃仁勳的大部分財產都來自NIVDIA的股份，目前持股比達3.51%，佔總資產中的 34.7億美元。

輝達在昨日(30日)美股盤中股價一度飆漲7.6%，市值短暫突破1兆美元大關，最高觸及1.03兆美元，最終收漲2.99%，市值來到近9920億美元，也是連續三個交易日改寫新高。

據NIVDIA官方解釋，黃仁勳近70萬美元的「其他補償」，絕大部分用於個人維安，包括住家維安、監控、人身安全維護及租賃安全專車等，這些措施可以能夠讓黃仁宣專注在他對公司的職責，同時確保他和他的家人不會受到安全威脅。