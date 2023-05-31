苗栗縣長鍾東錦的公務車Lexus LM日前被人檢舉在路口違規紅燈左轉，開罰2700元，檢舉者原不知道是縣長座車，直到照片曝光才被其他網友認出；有臉書粉專問罰單是否由縣長特支費繳納，縣議員曾玟學留言回應「很不好的示範」，稱罰單將會由駕駛人自行支付。

臉書「翻轉國道交通違規」分享影片，一名駕駛在路上目擊一輛黑色休旅車違規紅燈左轉，依法檢舉告發後，警方裁罰2700元，事後有網友發現該車竟是苗栗縣長鍾東錦的公務車，當時媒體還曾報導該座車「內搭小冰箱+真皮按摩座椅」，一輛要價520萬，鍾東錦當時還回應坐得心安理得。

該臉書粉專發文「注意看！這個男人太狠了！竟然連苗栗縣長公務車闖紅燈都敢檢舉」，雖認為駕駛應不是鍾東錦，仍應加強交通宣導，發問「該筆2700元的罰單是要駕駛自己負責？還是用公務經費（縣長特支費）繳納」；縣議員曾玟學留言，公務車若收到罰單，會由違規當事人自行支付，不會公帑支出。

其他網友留言「這司機gg鐵定罰司機，苗栗國王說的算」、「苗栗國總統座車，開起來就是霸氣」、「LM看來財政很可以哦，目前看過最貴的公務車了」、「基本都是司機自己吞」、「敢檢舉苗栗國皇帝座駕？小心被查水表」、「完了，小心你的肚皮啊」、「想知道檢舉人目前是否一切安好」。