許多人想色色的時候，可能會看A片解決慾望。一位女子表示，日前她提早結束外出行程回家，沒想到打開大門卻看到電視上「一個女生腳開開」，原來是爸爸稍早趁著她不在看A片，她只好急忙低頭假裝沒看到。不過貼文曝光後，許多人反而譴責她，指出爸爸是得知她的行程時間後才抓準時間看A片，結果卻被她猝不及防的打擾隱私空間，根本是「踐踏男性人格尊嚴」！

原PO在Dcard發文表示，當天她跟爸爸報備要去同學家，晚上17時才會回家，結果因為行程提早結束，她在15時就回到家門；沒想到原PO還在開門，就看到電視上「一個女生腳開開的封面」，她只好假裝沒看到、趕緊低頭開門回房間，不過這也讓她很好奇，「真的會有人用電視看A片嗎？」

對此，許多老司機紛紛回應，「你爸在生妳之前也是個男人啊」、「妳應該跟妳爸說妳會提早回去，妳這麼做跟我媽不敲門直接開門一樣，給彼此一點空間」、「彩虹、松視、潘朵拉其實有些片滿好看的」、「大螢幕才棒啊」、「我會欸！因為電視的A片會有綜藝節目類型的，有玩遊戲，看起來就像日本綜藝節目那樣，只是都會做X，而且大螢幕看起來真的不一樣！」。

另外還有人以法律人進行分析，「妳跟妳爸說17點才回家，那妳提早2小時回家，應無理由。雖說家屬間並無互相報備行程之義務，然妳爸勢必設想你17點才回家，應有足夠時間觀看色色的片子，現如今妳破壞妳爸對妳的信賴，提早回家，公開檢討妳爸，非一女兒應有之表現。妳若沒有提早回家，妳爸到17點前尚能享受一個人的獨處時光，對於妳的提早回家，妳爸欠缺預見可能性，再來，在未提前告知的情況下，妳爸猝不及防，甚至可以這麼說，他根本無法改變被妳看到的事實。妳身為女兒，竟擅自闖入妳爸個人最私密的隱私空間，踐踏男性人格尊嚴，妳讓妳爸未來想看看色色的片子時，都會戰戰兢兢，如履薄冰，飽受被女兒『查房』的恐懼，實屬不該。吾以此文，強烈譴責」。