李淳近年積極投身武術訓練，將與國際名導父親李安合作，拍攝電影《李小龍傳》（暫譯），化身一代功夫巨星李小龍。前段時間李淳一直在美國受訓、上課，算算他的習武之路已4個年頭，據知，他才剛回台灣不久，並於5月30日低調在家慶祝33歲生日，與家人一起宅在家吃韓式炸雞。

李淳這趟回台，算是受訓期間的一個小空檔，應該會在台灣待一段時間，可他這段時間也沒閒著，雖然沒接新工作，但還是計畫把本來就在台灣預排好的武術課上完，可見他為了準備演繹李小龍相當努力、花了很長的時間在做準備。

去年聖誕節，李淳送給經紀公司同仁每人一份聖誕禮物，今年他生日，經紀人也回禮，知道他為了角色努力健身、控制飲食改變身形，於是送上一罐頂級天然蜂蜜，無負擔又可修復身體，他吃過也讚是此生嚐過最優質的蜂蜜，另外因為他練武常會疲憊，經紀人也加贈一條舒筋活血的中藥「一條根」。

去年底外媒報導證實，李安已與索尼影業的3000 Pictures簽約，將拍攝李小龍的傳記電影，當時的進度是正在改編劇本，不過今年5月初好萊塢爆發編劇罷工潮，影響整個電影產業鏈，李安與李淳的作品進度是否有受到影響，目前暫無法確認。