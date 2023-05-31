最高法院院長吳燦5月31日退休，總統蔡英文核定由最高法院高孟焄法官接任，她也是台灣首位最高法院女院長；高在2019年擔任 空軍上兵江國慶冤死案的國賠審判長，判決前國防部長陳肇敏等人賠償國防部5957萬多元定讞，另她判決的RCA案也被台大教授陳忠五寫論文推薦，稱對未來民事訴訟有深遠的影響。

蔡英文總統5月31日派令，最高法院院長吳燦已准退職，應予免職。特任高孟焄為最高法院院長。6月1日生效。

高孟焄1959年次、63歲， 國立台灣大學法律系畢業，司法官學院20期結業，曾任新北地方法院法官、桃園地方法院法官兼庭長、新北地方法院法官兼庭長、台灣高等法院法官，2000年任最高法院法官，2015年9月2日起兼任庭長迄今。

江國慶冤死獲平反，國防部刑事補償江母1億多元後提告追償，2019年2月15日最高法院審判長高孟焄等5位法官，認定當年偵辦江案的前國防部長陳肇敏等4人威嚇取供，有故意或重大過失須賠償4667萬元，加計已判賠確定的保防官李植仁部分，5名軍官須賠償國防部。

另，史上最大工殤求償案，RCA及湯姆笙等4家公司遭判賠262名員工5.17億元確定後，去年最高法院由審判長高孟焄等5名法官經開庭辯論後，判決另24名員工共獲賠5470萬元，總計金額共5.7億元確定。

審判長高孟焄等5名法官也在這起判決，援引司法院大法官解釋，強調身體權、健康權均為憲法保障之基本權，且與個人主體性及人性尊嚴密不可分，具普世性，故私法人格權之保護，自不得違反憲法保障上開人格權之意旨。