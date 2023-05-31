大陸央視新聞5月31日報導，6月1日起，大陸-澳門海關「經認證的經營者」互認實施，今後大陸與澳門相關企業產品在進出對方口岸時將正式享受優先查驗、優先通關等便利措施。

今年2月7日，大陸海關總署與澳門海關簽署《海關總署和澳門海關關於內地海關企業信用管理制度與澳門海關認可經濟營運商計畫互認的安排》。大陸海關成為澳門海關首個AEO互認夥伴。

澳門是共建「一帶一路」重要節點和粵港澳大灣區重要組成部分，在「一國兩制」實踐中發揮著獨特作用。大陸與澳門貿易持續增長，2022年兩地貿易總值為43.6億美元，同比增長32.9％。

大陸與澳門海關實施AEO互認安排後，雙方AEO企業貨物可享受較低查驗率、優先查驗、指定聯絡員服務、優先通關等4項互認便利措施，幫助AEO企業大大壓縮貨物通關時間，最大限度地降低企業港口、保險、物流等貿易成本，進一步促進大陸與澳門貿易便利化，為推動兩地經貿合作高品質發展創造更加良好環境。