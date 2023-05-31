桃園市原有800名義交，將擴大到1000名，桃園市交通警察大隊表示，桃園人口不斷成長，建設如下水道、捷運綠線、大型活動，或者是上下班尖峰時刻，除了警察外，義交也不可或缺。以桃園警分局為例，1日新招聘義交將上路。

警方說，義交擴編增加200名額，每個分局都有增加，主要是桃園大型建設很多，例如汙水下水道如火如荼，捷運綠線施工、大型活動，都需要義交協助警察指揮交通。此外上下班尖峰時段的重要路口，除了警察外，也需要義交協助。

以桃園警分局為例，義交從98人增加至130人，並在5月底舉辦常年訓練及績優義交人員表揚，針對新進人員進行交通指揮管制要領及相關注意事項進行訓練，之後更由資深幹部，採1對1方式帶領新進人員到路口實際了解執勤要領，感受執勤情境，並在1日到路口實際上路，了解新訓練義交指揮交通、應對狀況。

因應義交增加，桃園警分局原先在12個重要路口，於早上7至9時，下午17至19時於路口指揮交通，也將增加三民路與成功路口、民生路與慈文路、永安路與大興西路等3處。

交大指出，加入義交福利包含執勤有保險，裝備、辦公費，另外公發制服包含防水透氣雨衣、皮鞋，執勤費若以時薪計算200元。要加入義交不能有相關前科，包含強盜、搶奪、竊盜，若妨害善良風俗，如從事色情、賭場等，也不能加入。超過70歲也會輔導退休。