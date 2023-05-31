摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）今日表示，美國和中國需要「真正的接觸」（real engagement），以解決棘手的安全和貿易問題。他強調，各國在安全和自由公平貿易問題上的爭端都是「可以解決的」。他贊成東西方「去風險化」而非脫鉤，並呼籲不要試圖傷害中國和中國人民。

摩根大通第19屆全球中國峰會31日在上海開幕，為期3天，戴蒙親自出席。路透報導，這是戴蒙自新冠疫情爆發以來首次訪問中國大陸，同時也是他在2021年開玩笑說「摩根大通將比中國共產黨更長壽」以來的首度訪問。當時這件事在中國大陸引發譁然，促使他公開致歉。

戴蒙在被問到有關中美脫鉤的問題時回答說：「如果你們（美中）只是坐在太平洋兩岸互相吼叫，就無法解決這些問題。所以我希望我們有真正的接觸」。

身為美國最大銀行的執行長，戴蒙表示，各國在安全和自由公平貿易問題上的爭端都是「可以解決的」，他贊成東西方「去風險化」而非脫鉤。「我喜歡美國財長葉倫、總統拜登、國家安全顧問和國務卿一直在談論的去風險化」，他還補充說，「我們不要試圖脫鉤。我們不要試圖傷害中國和中國人民」。

近年來，摩根大通通過新獲得的牌照，或增持證券、基金和期貨等領域的股份，加強了在中國的業務。上海市委書記陳吉寧昨日會見戴蒙時表示，希望摩根大通能持續推動各類國際金融機構到上海投資，為上海面向未來的發展，提供更多真知灼見。

然而，報導稱，美國銀行在中國的擴張並非一帆風順，所花的時間比他們預期的要長。摩根大通的中國區執行長梁治文在接受外媒採訪時說道：「我們希望逐步建立規模和聲譽以開展業務，但這將是一段更漫長的旅程」。